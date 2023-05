Botanica del colore, al via un ciclo di laboratori in natura sulle Madonie

Indirizzo non disponibile

Cianotipia selvatica, "Botanica del colore": secondo appuntamento. Passeggiando per le vie dell'acqua, immersi nelle forme e i colori del bosco che si prepara all'estate, incotrermo le erbe selvatiche che abitano la montagna e le forme segrete di queste essenze si imprimeranno nel blu. Sperimenteremo il processo cianotipico su diversi tipi di carta e di tessuto, realizzando le stampe con la luce del sole e l'acqua della montagna. Al termine dell'esplorazione e della raccolta, la sede di Porto di Terra accoglierà le nostre sperimentazioni. I lavori prodotti avranno modo di asciugarsi lentamente, mentre i partecipanti potranno gustare insieme un deliziso e selvatico pranzo con i prodotti del territorio. Infine, ognuno porterà con sè il frutto della propria creatività.

Ma che cos'è la Cianotipia? Scoperta nel 1839 da Sir John Herschel, la cianotipia è un'antica tecnica di stampa basata sulle proprietà chimico fisiche dei sali di ferro, e sulla loro riduzione da ferrici a ferrosi, attraverso l'esposizione alla luce solare. Il processo di stampa da origine a un’immagine permanente di una tonalità blu intensa. Può essere realizzata su carta, tessuto, legno, utilizzando fiori, erbe, oggetti piatti, negativi fotografici o artigianali.

Uno dei primi lavori fotografici realizzato con questa tecnica, fu quello di Anna Atkins intitolato “British Algae: Cyanotype Impressions” (1843-1853), un volume composto da cianotipi di felci, piume e piante acquatiche.

Cosa portare?

-Forbici o cesoie per la raccolta

-Cestino o sacchetto di stoffa

-Borse, magliette, pantaloni, tessuti su cui sperimentare la stampa in cianotipia

-Curiosità



Dove?

Polizzi generosa

Contrada San Nicola

nella sede di Porto di Terra



Quando?

Domenica 11 giugno 2023

dalle ore 10:00



Per chi?

La sperimentazione è aperta a tutte e tutti.

Gli adulti eventualmente accompagnati da bambine e bambini potranno lavorare serenamente insieme ai propri piccoli accompagnatori.

"Botanica del Colore" è un nuovo ciclo di laboratori esplorativi all'aperto, realizzato con Armonia - il tempo della strada, e ospitati nella sede di Porto di Terra, nel cuore delle Madonie.

Scrivi per ricevere la brochure radicipiccolomuseo@gmail.com.