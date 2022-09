Festa della "bibliofficina" di quartiere alla Kalsa

Booq compie due anni. In occasione del "compleanno" della sede della bibliofficina di quartiere a piazza Kalsa, sabato dalle 17 è prevista una festa aperta a tutta la comunità. "Verranno svolte attività laboratoriali dedicate a diverse fasce di età - dicono gli organizzatori - ad accesso libero e gratuito. Sarà possibile visitare la biblioteca e il giardino, conoscere la ciclofficina, il servizio Zero - attrezzi condivisi e tutte le opportunità che in questi due anni abbiamo costruito, con l’idea che la cura collettiva sia la strada che vogliamo percorrere tutte e tutti insieme".

In serata il concerto degli Assalti Frontali che presentano il nuovo album ‘Courage’. L’evento è sostenuto da “Traiettorie urbane”, progetto selezionato da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Eos Edison Orizzonte Sociale.

Il programma