Blackout 3.0, la notte dei giganti: osservazioni astronomiche al planetario di Villa Filippina

Porte aperte al Planetario e Museo astronomico di Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) dopo il successo dei primi due eventi dedicati al cielo d’estate che hanno registrato sold out con centinaia di partecipanti a serata.

Appuntamento sabato 10 settembre con l’evento “Blackout 3.0. La notte dei giganti”, dedicata ai pianeti Giove e Saturno, in opposizione in quei giorni, quindi in condizioni ottimali per le osservazioni. Il percorso completo prevede una visita al Museo astronomico, uno spettacolo sotto la cupola del Planetario e le osservazioni esterne dedicate a Giove, Saturno, alla Luna e agli oggetti di profondo cielo: ammassi, nebulose e galassie.

L’evento si svolgerà in cinque turni: ore 20, 20.45, 21.30, 22.15 e 23. I turni delle 20 e delle 20.45 sono dedicati alle famiglie (sconsigliata la partecipazione dei bimbi sotto i 5 anni). Biglietti 6 euro (adulti) e 3 euro (bambini dai 5 ai 10 anni) acquistabili online su www.parcoticket.it o a Villa Filippina.