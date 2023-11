Il bisbetico indomabile di Andrea Lombardo. E' con enorme piacere ed orgoglio che vi invitiamo alla prima della nuova produzione teatrale Panormos Officina Artistica! Da sempre ci impegniamo nel portare novità e progetti stimolanti che mettono al centro i nostri allievi ed ex allievi ed ecco qui un cast che mette insieme tutto questo e di cui andiamo veramente fieri (no… non siamo di parte). Vi aspettiamo al #teatro Marcello Puglisi di Palermo. Info inviti: 0918545217.

Consapevolmente influenzata dai testi Shakespeariani e Pirandelliani, nonché dal cinema e serialità televisiva moderna, “Il Bisbetico Indomabile” è una commedia teatrale in atto unico, originale e ambientata ai giorni nostri, che vede per protagonisti una crew (o troupe) cinematografica da strapazzo. Un atto di amore e sperimentazione verso il cinema ed il teatro, probabilmente per la prima volta miscelati insieme, in una rappresentazione teatrale che parla di cinema ma con il linguaggio tipico della commedia teatrale e che utilizza l’autoironia e l’ironia così da, in certi momenti, sottolineare le difficoltà ma anche le meravigliose stravaganze che, chi decide che l’arte dev’essere la propria vita, si ritrova ad affrontare nel bene e nel male.

Vittorio è un regista bisbetico, lunatico e confusionario e trascina nei suoi strampalati ragionamenti e peripezie “artistiche” un gruppo di tecnici e attori nell’impresa di girare un non ben definito cortometraggio. A fare in modo che il mondo immaginario di Vittorio possa prendere forma sono tutti i membri del set: Caterina, la nevrotica segretaria di edizione e assistente alla regia, Alfio, il fidato aiuto regia, Pietro “lo schiavo” ovvero il runner e tuttofare nonché il vero innamorato del cinema (solo?), Danilo, l’eccentrico Dop (Direttore della fotografia) e tre attori in erba, Filippo, Stanis e Giuseppa, ognuno con le proprie manie di protagonismo, ricerca del proprio spazio espressivo e volontà di mettersi in gioco. Apparentemente molto diversi tra loro, gli elementi di questa squadra ai limiti del paradossale hanno in realtà molto in comune tra loro… molto più di quanto possano immaginare.

IL BISBETICO INDOMABILE

Commedia in atto unico

Testo e regia di Andrea Lombardo;

In scena: Gennaro Favilla, Giovanni Marchese, Giulia Santoro, Moreno Andrea Tarantino, Dario Smecca, Andrea Giorlando, Davide Moscarello, Roberta Scalìa;

Assistente Regia: Marilina Giordano;

Tecnico Audio: Gabriele Aiello;

Costumi: Marilina Giordano e Andrea Lombardo;

Con l’amichevole contributo di Alex Polidori