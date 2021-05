"Bike tour no mafia", una giornata in bicicletta attraverso i luoghi della memoria

Seecily Tourism in occasione del ricordo della strage di Capaci, propone il Bike Tour No Mafia: i luoghi della memoria, un tour le cui tappe possono offrire un'occasione per riflettere sulla storia del fenomeno mafioso e della lotta alla mafia. Durante il tour sarete accompagnati da una guida turistica autorizzata, che vi spiegherà le origini del fenomeno mafioso, il movimento antimafia e le implicazioni sociali e antropologiche.

Il programma

Il punto di partenza è il museo No Mafia Memorial di Palermo, l'esempio più alto della città che meglio spiega il fenomeno mafioso e l’antimafia. Il museo, che si trova all'interno dello storico palazzo Gulì, gestito dal CSD (Centro di documentazione siciliano) Giuseppe Impastato di Palermo, attraverso alcune mostre fotografiche affronta diversi temi: il banditismo, la storia della banda Giuliano, la strage di Portella della Ginestra, fino alla guerra di mafia e al traffico di droga. Particolare attenzione anche ai delitti di mafia, alle uccisioni di Stato e alla storia dell'antimafia.

Il tour prosegue in bici, prima parte all'interno del centro storico e segue la seconda parte spostandosi lungo un percorso dove ricorderemo gli uomini e le donne uccisi dalla mafia negli anni delle gravissime e sanguinose guerra di Mafia. Ci sposteremo fuori il centro storico nei luoghi dove vennero uccisi ad esempio: Joe Petrosino, Dalla Chiesa, Mattarella, Grassi e tanti altre vittime. Lo scrittore Giorgio D'Amato, esperto di letteratura espressiva che ha pubblicato due romanzi documentari di argomento mafioso, "L'estate che sparavano" (2012) e "Cernia Tossica" (2016),interverrà durante il tour con i suoi racconti tratti dai suoi libri. l'evento si effettua con un numero minimo e un numero massimo di partecipanti , nel rispetto delle regole Covid.

Punto di incontro: Presso Seecily Tourism via Vittorio Emanuele 351, Palermo

Ore:16.30

Durata visita: 3 ore circa

Costo: 6 euro a persona con bici propria, 12 euro con bici a noleggio (presso Seecily). Solo adulti

Prezzo include guida autorizzata

Prenotazione obbligatoria

Info: info@infopointpalermo.com

