I Florio, i leoni di Sicilia: un bike tour sulle orme di una famiglia che ha fatto la storia di Palermo

Bike tour "I Florio, i leoni di Sicilia": appuntamento per domenica 16 maggio. Una passeggiata in bici alla scoperta della storia e delle vicende della famosa famiglia dei Florio.

Il percorso si snoda tra il quartiere della Loggia, lì dove i Florio ebbero il loro quartier generale: la casa e la prima attività. Segue un percorso sulle orme dei Florio narrando dei diversi settori ai quali si dedicarono: settore marittimo, tonnare, vino, ceramiche, etc. Ma soprattutto cercheremo di tracciare un profilo dei membri della famiglia dai più famosi come il capostipite Vincenzo Florio, il creatore del mito, fino ai figli Ignazio e Vincenzo che insieme a Donna Franca Florio furono i grandi protagonisti della Belle époque siciliana. E non tralasceremo personaggi vicini ai Florio in un epoca unica della Palermo Felicissima.