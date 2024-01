"Bike in red", tutti in bici per dire "no" alla violenza contro le donne: previste tappe con minuti di rumore

Tutti in bici per dire "Stop alla violenza contro le donne" pedalando con qualsiasi tipo di bicicletta. Un percorso di 25 Km, da percorrere in bicicletta insieme ai maggiori gruppi e associazioni cclistiche di Palermo e Provincia, per dire con fermezza il nostro: STOP alla violenza contro le donne. L’appuntamento è per domenica 7 gennaio in piazza Vittorio Veneto con partenza alle ore 9. Da qui partirà la pedalata che raggiungerà Monreale e far poi ritorno in città fino a piazza della Memoria presso il Palazzo di Giustizia, dove si farà un momento di raccoglimento e dove saranno letti tutti i nomi delle vittime di dell' anno appena concluso.



Le tappe toccheranno tre luoghi simbolo per sottolineare l'importanza della libertà, delle leggi e della giustizia. La libertà: Il valore centrale per una società in cui ognuno possa sentirsi accettato, in cui ognuno abbia gli stessi diritti degli altri e in cui tutti possano vivere la propria vita senza l'oppressione altrui. Si raggiungerà l'Ars a piazza del Parlamento dove vengono emanate le leggi. La legge: il principio con cui si enuncia o si riconosce l'ordine che si riscontra nella realtà naturale o umana, e che nello stesso tempo si pone come guida di comportamenti in armonia con tale realtà. A seguire si andrà a piazza della Memoria del Palazzo di Giustizia. La giustizia: virtù eminentemente sociale che consiste nella volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la ragione e la legge. Seguirà la lettura dei nomi di tutte le vittime di Femminicidio dell'anno appena concluso e un lancio di palloncini rossi. La pedalata terminerà con l'arrivo al Teatro Massimo.



"Con questo evento - spiegano gli organizzatori - vogliamo sensibilizzare tutti, sull’importanza di conoscere e, dunque, contrastare il fenomeno del femminicidio e della violenza che troppe donne sono ancora costrette a subire. Donne e Uomini, fianco a fianco per darsi forza e coraggio e combattere questo fenomeno dalle sempre più gravi conseguenze, lanciando un messaggio forte a non essere impassibili e a denunciare ogni forma di violenze e soprusi. Lanciamo un messaggio incisivo, tumoroso alle istituzioni con campanellini al seguito o mazzo di chiavi, per fare rumore nei luoghi delle previste soste. Una partecipazione ampia e condivisa, alla quale possono partecipare tutti, grandi e piccini. Si richiede un minimo di allenamento e bici efficienti". Per l'occasione, tutti i ciclisti sono invitati a indossare una t-shirt rossa. L'oganizzazione e sollevata da eventuali danno a persone e a cose che si potrebbero verificare lungo il percorso. I partecipanti sono responsabili di se stessi.