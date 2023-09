Alla biblioteca comunale "Origin", l'evento culturale di beneficenza per aiutare i bambini ucraini

Origin” è il nome dell’evento culturale di beneficenza finalizzato ad aiutare i bambini e le scuole ucraine. Nato dalla collaborazione tra la società Beetroot srl, l’associazione WeStart odv e 2469 Culture Group, si svolgerà presso l’atrio “Paolo Borsellino” della Biblioteca Comunale di Palermo il 16 e 17 settembre 2023 dalle 10 alle 22.

L’obiettivo è, appunto, raccogliere fondi per le scuole e i bambini ucraini che saranno devoluti all’organizzazione “Charitable Foundation For Ukraine” che sostiene le famiglie ucraine in difficoltà durante i periodi di guerra. I fondi raccolti dalla vendita dei biglietti saranno interamente devoluti alla causa. I biglietti/donazioni sono in vendita al seguente link. Il biglietto sarà valido per l’intera durata dell’evento e si potrà decidere, sulla base del programma, a quali eventi partecipare.

“Origin” riunisce un eclettico gruppo di architetti, artisti, scultori e pittori, uniti da un unico scopo: raccogliere aiuti internazionali per avviare un programma di ricostruzione del sistema educativo e dell’istruzione artistica nel paese. Secondo i due organizzatori Marco Traina, amministratore di Beetroot e Manfredi Mercadante presidente di WeStart, sostengono che partecipando a Origin si ha l’opportunità di esplorare opere d’arte, assistere a eventi musicali, degustando i vini offerti dall’associazione Le Donne Del Vino e di contribuire a garantire un futuro migliore per i giovani ucraini.

La mostra d’arte presenta opere di artisti ucraini e alcune opere collaborative sviluppate per l’evento culturale. La mostra traccia la nozione di “origine(i)” come un insieme di coordinate, un luogo da cui le forme iniziano: la terra e l’ambiente. Tuttavia, approfondendo le connessioni rizomatiche tra i fenomeni e la nostra esistenza all’interno dell’ambiente ecologico e socio-culturale, la nozione estesa di terra (o forse casa/patria) trova la sua relazione con le storie del passato, del presente e del futuro, collegandosi attraverso i concetti di radici, segni e paesaggi.

Ogni opera è unica nel suo approccio artistico a raffigurare la nozione di “origine(i)” - un concetto che sottolinea la drammaturgia della mostra - che esprime inestimabile valore nei tempi attuali, identità personale su numerosi fronti, tra cui posizionamento ambientale, politico e culturale degli artisti.

La direzione artistica a cura Daria Skoropad e Yana Prys prevede tra i partecipanti diversi artisti, scultori e pittori ucraini, tra cui: Julia Mohovikova-Peker, artista ucraina che dipinge nello stile del neoespressionismo fiabesco; Daria Skoropad, un’artista e architetto ucraina, il cui lavoro si basa sulla sintesi tra architettura e arti visive; Nikita Zigura è uno scultore ucraino, autore di installazioni e oggetti d’arte. Nel suo lavoro combina le tradizioni classiche della plastica e le ultime tendenze dell’arte, sperimentando molto con le forme e i materiali; Egor Zigura è uno scultore ucraino, autore di installazioni e oggetti d'arte. Oltre alle forme canoniche, le sue sculture sono dotate di concetti moderni e mirano a evidenziare i problemi della società globale: l'identificazione in un mondo multiculturale, il consumismo e le minacce ambientali; Eugene Baraban è un artista ucraino, autore di dipinti, sculture e assemblaggi. I temi principali che solleva nelle sue opere sono i gusti provinciali, il concetto di "Sharovarshchyna" e la religiosità come atavismo comportamentale. Baraban presta particolare attenzione alla divulgazione dell'ucraino attraverso forme moderne; Pavlo Fulei è un artista ucraino che lavora in tecnica mista. Nelle sue opere, esplora principalmente il tema della cultura tradizionale ucraina e della sua reinterpretazione nel presente; “The2vvo“, un duo di artisti con sede a Berlino composto da Lena Pozdnyakova (architettura/scultura) e Eldar Tagi (suono) e tanti altri ancora.

Di seguito riportato il programma dell'evento

SABATO:

12:00 - 13:00: Degustazione vino | Le Donne del Vino

12:15 - 13:15: New Folk & Cantautorato | K2 duo

15:00 - 16:30: Cerchio di lettura aperto | Newbookclub

16:30 - 18:30: Jam session | Kalimojo

18:45 - 19:15: Discorso Apertura | ORIGIN - Sky Blue Horizon

19:00 - 20:00: Degustazione vino | Le Donne del Vino

19:30 - 21:00: Jazz | Sun Chariot

DOMENICA:

11:30 - 13:30: Jam session | Kalimojo

12:00 - 13:00: Degustazione vino | Le Donne del Vino

17:45 - 19:15: Dj set Jazz, funk e soul | CSS

19:00 - 20:00: Degustazione vino | Le Donne del Vino

19:30 - 21:30: Swing jazz blues | Night swingers