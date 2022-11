Alla biblioteca comunale di Castelbuono "Il ricercatore di parole" di Marco Raccuglia

La Biblioteca Comunale di Castelbuono ospita la presentazione del libro "Il ricercatore di parole" scritto da Marco Raccuglia, cantautore e frontman della celebre band palermitana Tamuna.

Un racconto in musica e parole. Ogni capitolo è accompagnato da una canzone, che ne fa da colonna sonora. Alla presentazione sarà presente l'autore che suonerà dal vivo alcuni brani contenuti nel libro con una performance musico-letteraria da non perdere. L’appuntamento, curato dall'Associazione Roccamaris, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e il Comune di Castelbuono, è in programma per sabato 12 novembre 2022 alle ore 17.30 nella Sala delle Capriate di Via Roma.

Un bambino di otto anni, curioso e coraggioso come un adulto, viene attratto al centro di una piazza, piazza Zisa a Palermo. Avrà li inizio un incredibile Viaggio. Una vicenda straordinaria, al tempo stesso realistica, dove il surreale si contrappone al quotidiano. Un viaggio che è anche sonoro. Alla fine di ogni capitolo, infatti, attraverso un QrCode è possibile ascoltare il testo di una canzone che racchiude le parole raccolte dal “Ricercatore” e che fanno da colonna sonora di questo percorso.

Gli eventi porteranno il piccolo protagonista indietro nel passato... e avanti nel futuro. Durante il tragitto incontrerà diversi personaggi come solitudine e coraggio, discuterà con il tempo, visiterà la stanza di dolore. Con il susseguirsi delle tappe, accrescerà la consapevolezza del piccolo eroe di avere una missione da compiere. Per assolvere al suo compito, dovrà pagare un caro prezzo: mettere in gioco forse la vita stessa. Fa da cornice a questa storia la splendida città di Palermo, fedele, in ogni epoca, ai suoi profumi e colori.