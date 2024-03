Alla biblioteca comunale di Casa Professa "Palingenesi", la personale di pittosculture di Giampietro Di Napoli

“Palingenesi” è il titolo della personale di pittosculture dell’artista Giampietro Di Napoli che si terrà negli spazi della Biblioteca Comunale di Casa Professa - Chiesa dei Santi Crispino e Crispiniano, in vicolo San Michele Arcangelo a Palermo. La mostra, organizzata e curata dalla professoressa Graziella Bellone, propone una ventina di opere che testimoniano l’eclettismo e l’estro creativo dell’artista palermitano.

Un circuito che si snoda tra pittosculture di varie dimensioni e sculture, alcune delle quali finora non esposte. Altre, invece, sono già state in mostra nei locali di Palazzo Moncada a Caltanissetta, nel 2023. L'inaugurazione si terrà sabato 6 aprile alle 17. “Tutte le opere - spiega la professoressa Graziella Bellone - sono state realizzate in tecnica mista con materiali di scarto, inutili o dimenticati, assemblati tra loro e arricchiti da vernici o colori, scalfiti o incisi, che rinascono in creazioni insolite e geniali, simbolo di un rinnovamento introspettivo e spirituale dello stesso autore che si fonde magicamente con tutto il palinsesto speculativo”.

“Le radici dell’artista, il suo vissuto e l’intensità del pathos sotteso - prosegue la curatrice - prendono forma e contenuto in tutto ciò che è e può essere enigmatica vita”. Una palingenesi, ovvero una rigenerazione, sia fisica che metafisica, quella che si rivela nella produzione di Giampietro Di Napoli, improntata a un’incessante e appassionata voglia di sperimentare, in un germogliare genuino libero e originale. “Indubbio il senso di stupore - conclude Graziella Bellone - che scaturisce dalla visione delle sue creazioni, singolari sublimazioni di materia e tecniche, vitali manifestazioni di un’esigenza di rinnovamento e rinascita come a rammentare che l’essenza dell’essere si esprime nella sua metamorfosi”.

La personale sarà fruibile, con ingresso libero e gratuito, fino al prossimo 21 aprile. Precisamente, lunedì, martedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00, mercoledì e giovedì dalle 9:00 alle 17:00 e il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 17:00. L’ultimo ingresso previsto è alle 16:45. Chi volesse ricevere informazioni sulla mostra, può inviare una mail a bibliotechearchiviospazietno@comune.palermo.it.