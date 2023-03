Bestiario medievale, visita guidata al chiostro di Monreale tra mostri e animali leggendari

Una visita guidata, ideata e condotta da Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, al Chiostro benedettino di Santa Maria Nuova a Monreale sulle tracce di un “bestiario” sorprendente e affascinante da leggere e interpretare, fatto di fiere, serpenti, draghi e altre creature fantastiche. Appuntamento il 2 aprile alle 10.



Un percorso fatto di simboli, miti, allegorie e segni istoriati nella viva pietra e che rimandano a una dimensione metafisica. La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi al 3202267975 (anche via WhatsApp indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo. Esempio: "Bestiario medievale - Mario Rossi - 2 pax - Tel. +379 xxx xxx". Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook.).



N.B.: l'evento è a numero chiuso, organizzato in conformità alle linee guida nazionali e regionali anti covid-19 e confermato al raggiungimento di 15 partecipanti. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.



Raduno: ore 10 Piazza Guglielmo II (Monreale)

Durata: 2h circa