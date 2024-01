“Berenice”, al Museo Pitrè la presentazione del nuovo racconto di Antonino Schiera

Presentazione ufficiale del racconto Berenice, con il gratuito patrocinio del Comune di Palermo, dell'assessorato alla Cultura del Comune e dell'Accademia di Sicilia. Il libro del poeta e scrittore palermitano Antonino Schiera è stato pubblicata nel mese di novembre 2023 dalla Casa Editrice Thule, diretta dal Professore Tommaso Romano. Appuntamento il 16 gennaio alle 20,30 al Museo Pitrè.

Dopo i saluti istituzionali dell'Assessore Giampiero Cannella, l'incontro con il lettori sarà moderato dall'editore il professor Tommaso Romano che introdurrà la nota critica del prof. Salvatore Lo Bue e gli interventi della prof.ssa Maria Patrizia Allotta e del prof. Ciro Spataro rispettivamente autori della prefazione e della postfazione del racconto. La poetessa e teatro terapista Francesca Guajana leggerà alcuni brani del volume dell'autore che sarà presente all'evento.



“Il libro è frutto delle mie esperienze personali, dei miei sentimenti - ha detto il poeta e scrittore Antonino Schiera - e vuole essere un inno alla speranza e alla rinascita oltre che a un approccio resiliente alla vita e poi quel nome che ho scelto per la protagonista del racconto, Berenice, dal greco antico ‘apportatrice di vittoria’. Berenice una donna molto bella, al pari di Berenice Evergete la regina cirenaica di straordinaria bellezza, dai meravigliosi e fluenti capelli che lei stessa, preoccupata per l’incolumità del marito Tolomeo in guerra, dona in voto alla dea Afrodite. La bellezza che suscita grande ammirazione ma che non ripara, come nel caso di Berenice, dalla sofferenza di una vita caratterizzata dal dolore della solitudine e dalle conseguenze di scelte drastiche fino all’epilogo sorprendente del mio racconto”.



Sinossi del racconto



Il racconto inizia nel 1938 durante la Notte dei Cristalli in una località, Lochhausen, che sorge a nord di Monaco di Baviera, è caratterizzato da alcuni salti temporali e si svolge in diverse località.

Berenice, la protagonista principale è una donna ebrea nata in Germania e costretta a trasferirsi con i genitori nel 1938 a Tel Aviv. Nella città israeliana, divenuta adulta, conosce David con il quale convola a nozze. Qualche anno dopo la coppia, insieme all’unico figlio Amos, si trasferisce a Kaiserslautern in Germania. Il trasferimento è dovuto al fatto che David fa parte dell’Aeronautica Militare Israeliana che ha come riferimento operativo, per delicate operazioni segrete, il vicino aeroporto NATO di Ramstein.

Diversi sono i temi che emergono dalla lettura del racconto: il nazismo, l’olocausto, la caccia ai criminali di guerra tedeschi sullo sfondo di una storia d’amore che ha un epilogo imprevisto.