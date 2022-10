Benny Amoroso quartet in concerto al Miles Davis Jazz Club

Un alchimistico l'incontro quello di Joe Costantino e Benny Amoroso durante il Sicilia Jazz Festival, grazie al quale trovano un Interplay unico nell'esposizione di composizioni originali e di fama mondiale con il linguaggio universale del Jazz. Da tutto ciò creano un progetto che si completa con l'eleganza di Fulvio buccafusco al contrabbasso ed il ritmo gioioso di Fabrizio Pezzino alla batteria.

Quattro per un concerto Unico. Benny Amoroso, trombettista jazz, vanta collaborazioni con musicisti di fama nazionale e internazionale. Si è esibito in teatri, locali e festival jazz più importanti di tutta l’Europa, come, Umbria jazz o il festival jazz nazionale di Berlino. Ha lavorato, in orchestra come trombettista, in trasmissioni Mediaset e Rai. Alcune collaborazioni: Paolo Fresu, Stefano Di Battista, Arturo Sandoval, Gino Paoli, Romano Mussolini, Roberto Pregadio, Stefano Bollani, Roberto Gatto, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani e tantissimi altri. Benny Amoroso sarà insieme a Joe Costantino al piano, Fulvio Buccafusco al contrabbasso, Fabrizio Pezzino alla batteria.