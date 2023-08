“I beni confiscati alla mafia”, presentazione del libro di Rosa Laplena e aperitivo della legalità a Gangi

“I beni confiscati alla mafia”, il libro di Rosa Laplena (Mediter Italia Edizioni). Si presenta a Gangi in un pomeriggio al quale contribuisce anche la Condotta Slow Food Madonie con l’aperitivo “Il gusto della legalità”

“I beni confiscati alla criminalità organizzata” è il titolo del libro edito da Mediter Italia Edizioni, che porta la firma di Rosa Laplena, che sarà presentato alle 18.30 di mercoledì 2 agosto nella sede della Società Operaia di Gangi, in corso Umberto 1 n. 26, a Gangi.

Un’occasione per fare il punto sullo stato dei beni confiscati alla mafia attraverso l’impegno antimafia di tutta una vita dell’autrice, madonita doc, che con il suo lavoro e la sua esperienza ci fa comprendere cosa ha costituito per il nostro Paese la legge Rognoni – LaTorre, grazie alla quale è stato possibile ritornare in possesso dell’ingente patrimonio confiscato nel nostro Paese. A parlarne insieme all’autrice, mercoledì pomeriggio, saranno:

Santo Consolo, già capo del DAP nazional; Giuseppe Firrarello, sindaco di Gangi; Giuseppe Giaimo, presidente Slow Food Madonie; Luca Li Vecchi, presidente della cooperativa Verbumcaudo. Modererà la giornalista Gilda Sciortino. L’aperitivo “Il Gusto della legalità”, previsto alla fine della presentazione, sarà offerto dalla Condotta Slow Food Madonie.