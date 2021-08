Benefit concert4: Salvatore Petrotto omaggia Liza Minnelli con un concerto

Appuntamento da non perdere - dopo il successo delle tre edizioni? ?chiuse? in sold out - quello del 9 settembre? alle 18.30 presso la chiesa dell'Assunta a Palermo.

Il Benefit Concert4 ideato dal Prof. Dell'Orchestra Sinfonica Siciliana? Salvatore Petrotto, violino solista e voce, della BachStringOrchestra, che lo accompagnerà in quello che lo stesso Petrotto ha definito? un “viaggio musicale”.

La quarta edizione del concerto solidale sarà un vero e proprio viaggio musicale, all’insegna della solidarietà.? Petrotto omaggia Liza Minnelli con il brano Maybe This Time .Direzione artistica? del M Ferdinando Caruso ,la direzione? musicale è del Prof. Salvatore Petrotto.La BachStringOrchestra sarà diretta dal Maestro La Cagnina. Si esibiranno inoltre: il pianista Guglielmo Grimaldi i chitarristi Antonio Di Rosalia , Ignazio Terrasi e i Live Singers Academy. presenta Maria Rosa Caldarella.

L'ingresso è libero chi lo vorrà potrà donare un'offerta oppure portare dei beni di prima necessità. Prenotazione obbligatoria del posto con green pass (misure Anti Covid 19).?

Gallery





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...