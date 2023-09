"BeneficaMente 23", l’evento di Progetto Itaca a Marina di Villa Igiea tra arte e performance

Musica, doni, luci e colori per una grande serata solidale. Dopo il successo dell’anno scorso, mercoledì prossimo 13 settembre, dalle 19 alle 23, ritorna “BeneficaMente 23”, l’evento di Progetto Itaca Palermo Odv, che anche quest’anno si svolgerà negli spazi messi generosamente a disposizione dal ristorante Sicilò a Marina Villa Igiea.

L’anno passato il simbolo della festa solidale era la “chiave” che apriva gli scrigni del cuore e della mente. Il tema del gioco di quest’anno è: “Gratta col cuore e puoi ricevere un dono”: i partecipanti dovranno infatti grattare, in grandi pannelli, il proprio numero e scoprire cosa avranno vinto. Un gesto simbolico che invita a grattare via lo stigma dal proprio cuore e aprirlo alla solidarietà.

L'obiettivo di “BeneficaMente 23” è di raccogliere fondi per sostenere le attività di Progetto Itaca Palermo Odv che, aderendo alla formula della Club House International, nel suo club di Villa Adriana offre alle persone con disagio psichico l’opportunità di ritrovare la loro autonomia di vita, di relazioni e di lavoro.

Il modello Itaca opera gratuitamente per i suoi “soci”, così si definiscono i soggetti assistiti, grazie alle donazioni e alla dedizione di tanti volontari, lavorando a valle della stabilizzazione del disturbo, quando l’assistenza sanitaria pubblica non ha le strutture e i mezzi per intervenire. Ma non solo, la Odv si occupa anche delle famiglie di chi ha alle spalle una storia di disagio psichico e mira a cancellare i pregiudizi nei confronti delle problematiche mentali, fra i principali fattori che impediscono o rallentano il recupero di queste persone fragili.

Il 13 settembre, lo splendido Porto turistico di Marina Villa Igiea si illuminerà interamente di fucsia, ospiterà artisti e performer locali. Sarà anche l’occasione per presentare il Progetto Itaca Palermo Odv a chi ancora non sa di avere una speranza. Grazie alla rinnovata collaborazione dell’Ente di formazione C.I.R.P.E. e del ristorante Sicilò, ”BeneficaMente” è un appuntamento annuale atteso con grande entusiasmo dal cuore solidale di Palermo. Anche quest'anno l'organizzazione dell’evento - frutto di uno straordinario lavoro di squadra composta esclusivamente dai volontari e dai preziosi sponsor amici di Itaca - si è impegnata per regalare ai partecipanti momenti di solidarietà e di spensieratezza.

Il progetto Itaca, oggi presente in 17 città italiane, sbarca a Palermo nel 2011 grazie all’impegno di un gruppo di volontari e trova nel 2012 la sua sede nella settecentesca Villa Adriana (Via San Lorenzo 280/282) dove, dal mese di maggio del 2013, è attiva la Clubhouse, centro diurno non sanitario, in cui le persone con problemi psichici possono in piena autonomia sviluppare le loro capacità, qualità ed interessi, acquisendo fiducia in se stessi e negli altri e una maggiore indipendenza e autonomia sociale e lavorativa. Allo stesso tempo, l’Odv fornisce ai cittadini altri servizi gratuiti come la linea di ascolto-ponte, i progetti di prevenzione nelle scuole, l’organizzazione di corsi per familiari e di auto-aiuto e altro ancora.

Insomma, sarà un'occasione per divertirsi e trascorrere in compagnia una piacevole serata, ma anche per dare il proprio contributo alla comunità locale e al lavoro di una organizzazione che svolge un'attività importante per il sostegno dei diritti dei suoi soci e delle loro famiglie. L’ingresso all’evento sarà possibile attraverso una donazione.