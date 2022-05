Belladonna, streghe e guaritrici: torna la passeggiata raccontata su erbe e medicina popolare

Pratiche mediche, vecchi ricettari, antichi veleni ed erbe terapeutiche. Sabato 21 maggio torna Belladonna, la passeggiata raccontata storico – antropologica di Tacus incentrata su guaritrici, medichesse e mammàne, dedite alla manipolazione delle erbe, che la storia ha trasformato in streghe, fattucchiere e spietate avvelenatrici.

Un viaggio tra medicina popolare, magia terapeutica e stregoneria, un'arte tutta al femminile, basata sui due concetti cardine di sanare e maleficare. L'attività si svolge nel rispetto delle vigenti disposizioni anti Covid. La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente ( Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).

L'evento è un racconto itinerante da non intendersi come una visita guidata. Non sono previsti ingressi a siti monumentali. Data e orario indicati sono suscettibili di variazioni. In caso di anomalie o cause impreviste, lo staff si riserva di modificare e/o annullare l’evento dandone comunicazione tempestiva. Le passeggiate Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Belladonna. Guaritrici, streghe e avvelenatrici" è un percorso originale ideato e proposto da Tacus Arte Integrazione Cultura.



Raduno: Piazza Santo Spirito (gradinata Mura delle Cattive) ore 18:30

Contributo: €3 soci Tacus | €5 non soci.

Prenotazione obbligatoria.