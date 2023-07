Belladonna. guaritrici, streghe e avvelenatrici: passeggiata raccontata sulla medicina popolare

Una passeggiata raccontata sulle tracce di antiche guaritrici, streghe, mammane e avvelenatrici; dagli antichi ricettari alle tradizioni orali, dalle condizioni sociali delle donne, a cavallo tra XVI e XVII secolo, ai processi per maleficio intentati dal Tribunale dell'Inquisizione. Un racconto, a spasso tra i vicoli della città vecchia, su donne, veleni, erbe magiche, magia terapeutica e medicina popolare. Un'analisi storico - antropologica per far luce al sottile filo che separa l’arte di sanare da quella di maleficare.



Il raduno dei partecipanti è fissato alle 20:45 a Piazza Santo Spirito (gradinata Mura delle Cattive). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di €3 soci TACUS - €5 non soci. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente al 3202267975 (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo. Esempio: "Belladonna - Mario Rossi - 2 pax - Tel. +379 xxx xxx". Ai fini della prenotazione non sarà considerato valido il "parteciperò" all'evento Facebook).



N.B.: l'evento è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi a siti monumentali e avverrà totalmente in esterna. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, meteo avverso e/o altre cause impreviste, lo staff si riserva di modificare o annullare l'evento. Eventuali cambiamenti saranno comunicati tempestivamente a tutti i partecipanti.



Raduno: ore 20.45 Piazza Santo Spirito (gradinata delle mura delle cattive)