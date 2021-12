Belladonna tra guaritrici, streghe e avvelenatrici: la passeggiata narrata tra le vie della città

Sabato 18 dicembre alle 16,30 l'associazione Tacus propone “Belladonna”, una passeggiata raccontata storico-antropologica sulla figura di guaritrici, streghe e avvelenatrici. Donne abili nell'antica arte della manipolazione delle erbe - alla base di medicamenti e veleni - perseguitate, ciascuna a proprio modo, durante i difficili anni dell'Inquisizione. Dai ricettari delle medichesse, ai processi per maleficio, un'analisi sul complesso rapporto tra la figura femminile, il Collegio Medico e il Tribunale del Sant'Uffizio.



Le passeggiate raccontate organizzate da TACUS sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Belladonna" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.

N.B.: Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e si snoda totalmente in esterna. La partecipazione all'iniziativa è valida solo su prenotazione da effettuarsi al 3202267975 (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook). Data e orari indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. Prenotazione obbligatoria



Raduno: Piazza Santo Spirito (gradinata Mura delle Cattive) ore 16:30

Contributo: €3 soci TACUS - €5 non soci