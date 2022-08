F-Tim Ecotourism music live, a Carini il concerto di Beercock

Performer anglo-italiano: cantante, musicista, poeta e attore di teatro. Ha pubblicato nel 2017 il suo primo album dal titolo "Wollow", seguito da due anni di tour tra Italia e Regno Unito in radio, club, teatri e festival. Da performer, lavora in vari collettivi teatrali anche come regista. Con le sue colonne sonore e i suoi spettacoli ha debuttato in Italia partecipando al Santarcangelo Festival e alla Primavera dei Teatri. Con l’album "Human rites" ha inizio una nuova fase artistica che parte dal concept "Voce, corpo, rito". Costo: 5 euro.