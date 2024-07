Chiare, scure e ambrate: tutto pronto a Balestrate per il Beer Street Festival

Tutto pronto per il Beer Street Festival. L'evento, arrivato alla 4° edizione, si tiene nella città di Balestrate ed è dedicato alle birre artigianali, allo street food e alla musica dal vivo. Il festival si svolge lungo il meraviglioso belvedere dei tramonti, dove i visitatori possono assaggiare una vasta selezione di birre artigianali provenienti da tutta Italia, tra cui birre chiare, scure, ambrate e frizzanti ammirando uno dei più bei tramonti della Sicilia.

Le birre sono prodotte da alcune delle migliori birrerie artigianali del paese, ed è possibile scoprire nuovi sapori e aromi che si sposano perfettamente con i piatti di street food. Ma il Beer Street Festival non è solo birra e cibo di strada. La musica dal vivo è un altro elemento che rende questo evento unico. Ogni anno, il festival presenta una lineup di artisti che si esibiscono dal vivo, creando un’atmosfera unica per i visitatori. Il Beer Street Festival si svolgerà lungo il belvedere dei tramonti di balestrate dal 25 al 28 luglio 2024.

La promozione di ShopToday

L’accesso all’evento e agli spettacoli dal vivo è totalmente gratuito. Con ShopToday puoi acquistare il Welcome Kit e i Pacchetti di Token aggiuntivi per le degustazioni delle birre e dei piatti di street food.

Il Welcome Kit include:

1 bicchiere riutilizzabile brandizzato in polipropilene riciclabile

1 sacca porta bicchiere

7 token (gettoni) dal valore di 7 euro.

Condizioni

