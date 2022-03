Balestrate a tutta birra con il Beer street festival: in alto i boccali, spazio all'artigianato

Dopo il successo delle passate edizioni torna a Balestrate, dal 22 al 25 aprile 2022, il Beer Street Festival, il grande evento ad ingresso gratuito dedicato alle birre artigianali siciliane. Il piccolo borgo marinaro, nel suo lungomare, ospiterà per quattro giorni il famoso evento organizzato dalla Sicily Event che coordinerà - tra le altre cose - una serie di esperienze e di approfondimenti sul tema Birre Artigianali e Tipicità Siciliane.

Grande novità dell’edizione 2022 del Beer Street Festival sarà l’area dedicata all’artigianato e ai creativi che realizzano veri e propri capolavori frutto del loro ingegno: ceramiche, gioielli, vetro, metalli e cuoio. L'obiettivo della mostra è quello di diventare un punto di riferimento per appassionati e curiosi dell’artigianato e dell’arte.

La Sicily Event, per la fase di selezione degli espositori, si avvale della collaborazione di esperti di settore al fine di proporre il meglio tra tutte le eccellenze siciliane e garantire al grande pubblico un'intrigante e variegata combinazione di quello che è l'attuale mondo del gusto e dell'artigianato; sarà possibile degustare sapori peculiari della Sicilia, ammirare pittori, artigiani ed artisti di strada che esporranno e realizzeranno in estemporanea dipinti, maioliche, gioielli, sculture e oggetti, testimoni di una storia antica e manuale, ma che allo stesso tempo verrà avvertita come vicina. L'idea di Beer Street Festival nasce dal bisogno di riscoprire una realtà siciliana non ancora intaccata dallo sviluppo delle produzioni seriali e senza anima, dove la storia, la cultura e l'arte mantengono intatto il loro fascino.

Un itinerario in cui si tessono insieme interessi molteplici, ma soprattutto un vero e proprio percorso dell'anima.Tutti gli amanti della birra potranno così degustare una vasta offerta di birre artigianali ormai di fama internazionale ma, al tempo stesso, fare un vero e proprio tour negli stand presenti che ospiteranno street food, conserve, caseifici, salumifici e artigiani. La manifestazione, lontano dal caos cittadino e dai dispersivi ed anonimi poli fieristici o centri commerciali, è da considerarsi come un "viaggio" simbolico in un luogo colmo di arte e gusto, un'esperienza culturale ad ampio raggio.

Per partecipare alla selezione degli espositori o per tenersi informati sul programma, basta visitare il sito www.beerstreetfestival.com e compilare l’apposito form contatti.