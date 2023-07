Torna il "Beer Street Fest" a Balestrate

Inizia il conto alla rovescia per il Beer Street che anche quest’anno ritorna in scena nella meravigliosa cornice di Balestrate, grazie alla straordinaria organizzazione di Davide Merlino, delegato nazionale della sezione street food e Ambasciatore del Gusto Doc Italy. Protagonisti indiscussi saranno i birrifici e i produttori di Street Food squisitamente made in Sicily, che animeranno per tre intere giornate il Belvedere e le spiagge della città.

Il festival offre un’esperienza completa dove degustazioni, divertimento e approfondimenti accompagneranno il mondo della birra di qualità. Un format giovane e di successo, che mixa il piacere del bere e mangiare bene al gusto delle eccellenze e le novità del Made in Sicily. Parole chiave: birra artigianale, street food, musica e cultura. Si inizierà venerdì 28 luglio dalle 16 alle 18 diversi gli appuntamenti tra cultura, cibo e territorio nella sala multimediale, via del Mare.

Dopo i saluti istituzionali con Vito Rizzo, sindaco di Balestrate, Enzo Giuseppe Munna, presidente fondazione ITS Emporium del Golfo, Pietro Puccio, presidente GAL Golfo di Castellammare, Davide Merlino, project manager Sicily Event. Successivamente seguirà la presentazione del libro: “Guida alle birre artigianali di Sicilia” a cura di Maurizio Artusi e Lidia Caracausi. In seguito gli interventi di Andrea Ferrarella, direttore GAL Golfo di Castellammare, Massimo Galli, Unionbirrai e Francesca Cerami, direttrice Idimed. Ma non solo, seguiranno degustazioni guidate del birrificio Torre a sud est e Chinaschi.

Il libro nasce da un vecchio progetto di Maurizio Artusi relativo ad una "Carta delle birre", e grazie a un'idea di Lidia Caracausi. Il lavoro dei curatori evidenzia due caratteristiche fondamentali delle birre siciliane: la variabilità e la territorialità. Prosegue con una storia della birra in Sicilia, passando poi alla nascita della produzione artigianale, di cui vengono illustrate tutte le fasi, dalla macinazione all'imbottigliamento. Il percorso comprende anche gli aspetti nutrizionali e l'analisi economica delle birre artigianali. Con uno sguardo attento alla presenza di aziende siciliane del settore, questa guida propone schede dettagliate per ogni birrificio, con le relative produzioni, nonché una parte relativa alla degustazione, comprendente anche gli abbinamenti consigliati. Un esclusivo indicatore di sicilianità, il "trinacrino", e una commissione di degustazione composta da attenti esperti di birra rendono la guida piacevolmente fruibile da tutti, curiosi dell'argomento, consumatori evoluti ed anche esperti.

L'incontro mette a sistema gli attori del territorio. Il gruppo di azione locale con il suo ruolo di agenzia di sviluppo finalizzata alla crescita imprenditoriale del comprensorio e all'aggregazione pubblico-privata. La fondazione ITS sull'agroalimentare della provincia di Trapani, Emporium del Golfo, che si occupa di qualificare i profili professionali del comparto per incentivare e supportare la qualità e l'innovazione del settore. La presentazione del libro, alla redazione del quale ha contribuito anche l'università degli studi di Palermo (Scienze e Tecnologie Agroalimentari) e l'istituto Idimed, è poi arricchita dal contributo significativo del responsabile di Unionbirrai della Regione Siciliana, Massimo Galli.

Dalle 18:30 alle 21:30, sarà protagonista “Radio Livenonlive”, che sarà presente per tutti i giorni del festival, in via Madonna del Ponte, racconterà ciò che accade, tramite musica e speaker, con interviste, curiosità e interventi musicali. A concludere il concerto di The Sperados dalle 21:30 alle 23:30 con la loro entusiasmante musica blues, swing e rock and roll. Il secondo appuntamento di sabato 29 luglio in via Madonna del Ponte, oltre alla diretta radio che partirà dalle 18:00, ci sarà un ospite d’eccezione: dj set con Martin Klein di Radio 105 che vi farà ballare nel meraviglioso Belvedere dei tramonti. Ancora divertimento, musica e tanto altro il 30 luglio dalle 21.30 alle 23.30, con i Babel Tower Band in via Madonna del Ponte, band siciliana formata da quattro giovani musicisti, il cui genee spazia dal reggae/ska/funk ma che a volte sfocia in atmosfere rock.

Inoltre anche quest’anno sarà possibile acquistare il kit di benvenuto online ed evitare le file e andare direttamente alla cassa "Salta la Fila" per ritirare il tuo Welcome Kit, che comprende 1 bicchiere riutilizzabile brandizzato in polipropilene riciclabile, nel pieno rispetto dell’ambiente, 1 sacca porta bicchiere e 3 Token (gettoni) dal valore di 3 euro. Una scelta green, messa in atto dall’organizzazione della Sicily Event, per evitare montagne di bicchieri in giro per la città. Da regolamento per degustare le birre e le bevande disponibili nella manifestazione, è necessario acquistare il Welcome Kit. Senza il bicchiere ufficiale della manifestazione, i birrifici non potranno servire i loro prodotti. Per info: info@sicilyevent.com.