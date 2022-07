A Geraci Siculo torna il Beer Festival, tre giorni tra stand tipici e musica

Tre giorni tra buon cibo, birra e sano divertimento. A Geraci Siculo torna, dopo la pausa legata alla pandemia, il Beer Festival. Dall'8 luglio e fino al 10, via Vittorio Emanuele fino a piazza del Popolo sarà piena di stand delle attività commerciali del borgo, dove poter assaggiare i prodotti tipici e bere drink o birra.

L'evento si terrà in concomitanza con i festeggiamenti della compatrona Maria Santissima Annunziata. "Non vi nascondo la mia emozione per la ripresa di questo evento - dice il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa -. Eventi come questo contribuiscono, e non poco, alla ripresa dell'economia del nostro borgo. C'è voglia di tornare a vivere in maniera normale. Desidero ringraziare Fabrizio Coco, titolare del pub Alla Vucciria di Geraci, che ha coordinato e gestito l'organizzazione dell'evento".

Il comune, che patrocina l'intera manifestazione, ha messo a disposizione dei commercianti vari punti luce e il suolo pubblico gratuito. Si comincia l'8 luglio alle ore 19, con l'apertura degli stand. Dalle 23 si balla con i Jam Boy. Il 9 luglio dalle 18 l'apertura degli stand, poi dalle 18,30 esibizione di vari artisti geracesi. Alle 19,30 la performance di Mago Magnum e dalle 23 la dance con vari dj set. Ultimo giorno il 10 luglio con la "cotta" in diretta di una birra in piazza a cura dell'associazione Trinacria Homebrewers. Appuntamento a partire dalle ore 16. Poi la chiusura dell'evento con musica live a cura di vari Dj madoniti.