Beer Bubbles, il festival della birra artigianale torna in via Maqueda

Quattro giorni di festival e il ritorno in via Maqueda dopo diversi anni. E ancora, l'edizione di quest'anno è uno degli appuntamenti che si inserisce nella rassegna di cinque eventi ‘Rinasce Via Maqueda’, che animerà, da giugno a dicembre, ‘Maqueda Città’, il tratto di strada che va dai Quattro Canti alla stazione centrale di Palermo.

Da giovedì 13 giugno a domenica 16 giugno torna “Beer Bubbles”, il festival delle birre artigianali, che quest’anno ospiterà ben 25 birrifici. Per 4 giorni, dalle 17 alle 2, la strada ospiterà gli stand con i maestri birrai che vengono da tutta Italia. La novità di questa edizione è che il festival, prodotto da Utopia, è il primo di cinque eventi della manifestazione che animerà la cosiddetta parte “bassa” di via Maqueda.

Dal 3 al 6 ottobre, infatti, ci sarà il secondo evento: “This Is Sicily’, il primo festival dedicato alla Sicilia a 360 gradi, dal cibo alla musica all’artigianato. E ‘Ciuri Ciuri’, un urban market, ispirato al Mercato dei Fiori di Amsterdam, dedicato al mondo delle piante e al rispetto per l’ambiente, dal 12 al 15 settembre.

“La realizzazione di eventi culturali e ricreativi, che offrono intrattenimento e opportunità di socializzazione, possono giocare un ruolo fondamentale nel processo di rigenerazione dell’asse ‘Maqueda Città’ - dice Alessia Billitteri di Utopia - Una rassegna di eventi che racconterà un centro storico per la prima volta unito, dove i Quattro Canti non rappresenteranno più lo spartiacque tra due strade, ma il cuore pulsante di un asse viario pedonale culturalmente e socialmente coeso”.