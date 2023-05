Un weekend con "Beer Bubbles", al Politeama torna il festival internazionale delle birre artigianali

La birra artigianale torna in strada. Dopo le fortunate edizioni organizzate in Villa Filippina, quattro anni dopo il Beer Bubbles Festival ritrova la sua collocazione ideale tra le vie della città e in particolare nel cuore di Palermo.

Dal 15 al 18 giugno sarà allestito nella zona del Politeama (piazza Castelnuovo e piazza Ruggero Settimo) un vero e proprio villaggio artigianale della birra. Trentuno birrifici provenienti da tutto il mondo, dieci punti ristoro, due gin artigianali, quindici installazioni che ospiteranno le eccellenze agroalimentari siciliane e oltre dodici masterclass dedicate all'arte birraia.

Sono solo alcuni numeri della quattro giorni che tra degustazioni, musica e workshop costituisce ormai da anni un evento imperdibile per la città di Palermo capace di attrarre migliaia di persone. La manifestazione nata nel 2016 è riuscita a toccare oltre 50 mila presenze giornaliere nelle edizioni precedenti.

L'appuntamento è per giovedì 15 e venerdì 16 giugno con ingresso dalle 17 all'1, sabato 17 e domenica 18 dalle 12 del mattino all’1. È possibile acquistare il bicchiere di Beer Bubbles e cinque degustazioni in anticipo evitando la fila tramite Eventbrite a questo link.