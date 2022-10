I Beati Paoli e il mistero della setta, passeggiata raccontata tra storia e leggenda

Sabato 8 ottobre torna "I Beati Paoli e il mistero della setta", la passeggiata raccontata storico - antropologico - letteraria sulla legenda legata alla misteriosa setta dei Beati Paoli, protagonisti indiscussi del romanzo più celebre di Luigi Natoli.



Uomini dalle identità celate che si muovono indisturbati, protetti dal buio della notte, nell'intricato reticolo di cunicoli e passaggi sotterranei cittadini, tra riunioni segrete, macchinazioni e processi sommari. Leggenda o realtà? Quali misteri si celano dietro questa setta capace di imprimersi con tale forza nell'immaginario collettivo di un intero popolo? Tra fonti storiche e narrative, un'indagine itinerante nei luoghi della setta, dalle vecchie mura cittadine fino a Piazzetta Settangeli, che traccia l'origine, l'evoluzione e le identità degli affiliati.



La partecipazione è valida previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi al 3202267975 (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).



N.B.: Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. L’adesione è valida solo su prenotazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.



Raduno: piazza della Memoria (area pedonale alle spalle del Tribunale) ore 18



Prenotazione obbligetoria.