I Beati Paoli e il mistero della setta, passeggiata raccontata tra storia e leggenda

Domenica 27 novembre Tacus ripropone "I Beati Paoli e il mistero della setta", la passeggiata raccontata storico - antropologico - letteraria sulla legenda legata ai Beati Paoli, la misteriosa e temibile setta celebrata dalla penna di Luigi Natoli. Uomini dalle identità celate che si muovono indisturbati, protetti dal buio della notte, nell'intricato reticolo di cunicoli e passaggi sotterranei cittadini, tra riunioni segrete, macchinazioni e processi sommari. Leggenda o realtà? Quali misteri si celano dietro questo affascinante gruppo settario? Attraverso l'analisi delle fonti, un'indagine itinerante nel cuore del Capo per tracciare l'origine, l'evoluzione e le identità degli affiliati.



N.B.: l'evento è un racconto itinerante da non intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna.



Raduno: ore 18 Piazza della Memoria (area pedonale alle spalle del Tribunale)



