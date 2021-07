Uomini dai volti coperti che si muovono indisturbati, protetti dal buio della notte, nell'intricato reticolo di cunicoli e passaggi sotterranei cittadini, tra riunioni segrete, macchinazioni e processi sommari. Venerdì 30 luglio 2021 Tacus vi porta sulle tracce dei celebri Beati Paoli, misterioso e affascinante gruppo settario protagonista dell'omonimo romanzo di Luigi Natoli.



Leggenda o realtà? Giustizieri o sicari? Attraverso la lettura e le analisi delle fonti, un'indagine itinerante sulla vera storia e nei luoghi della setta, per svelare intrighi e segreti di questi "signori della notte", vendicatori silenziosi e implacabili.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "I Beati Paoli e il mistero della setta" è un percorso originale ideato da Tacus arte integrazione cultura.



