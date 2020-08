I venerdì al Parco di Villa Tasca: weekend con la Beat Music e il Soul sotto gli alberi

Proseguono anche ad agosto i “Venerdì al Parco”, la rassegna al tramonto che durante i venerdì d’estate riempie di musica le serate del Parco di Villa Tasca (viale Regione siciliana Sud Est, 397).

Domani, venerdì 21 agosto, il parco verde nel cuore di Palermo ospiterà il concerto del Bonsai Trio, che proporrà un concerto all’insegna della beat music, passando dalle hit funk anni ‘70 fino ad arrivare ai più moderni Vulfpeck e Aphex Twin. Bonsai Trio è formato da Luca La Duca (chitarra elettrica), Agostino Collura (basso elettrico) e Manfredi Crocivera (batteria). Un organico classico per un risultato fuori dall’ordinario: diversi generi e diverse atmosfere si susseguono fra temi celebri e incisivi e improvvisazione estemporanea.

La settimana successiva, venerdì 28 agosto, toccherà a Claudia Tarantino Quartet, da Palermo a Londra un quartetto che propone soul, jazz e hip hop vibes. In scaletta D’Angelo, Erykah Badu, Hiatus Kaiyote e Mac Miller. Il quartetto è formato da Claudia Tarantino alla voce, Federico Termini al piano, Giovanni Velez alla batteria e Agostino Collura al basso.

Dalle 19.30 sotto gli alberi illuminati dell'area ristoro del Parco si potrà ascoltare la musica durante un aperitivo con una selezione di prodotti siciliani e in sintonia con la natura. Ingresso con consumazione obbligatoria (10 euro con food & drink oppure 10 euro con due drink).

Si consiglia la prenotazione dei tavoli scrivendo a parco@villatasca.com o direttamente presso la biglietteria del parco. Per tutte l’estate il Parco di Villa Tasca accoglierà i visitatori anche la sera per l’aperitivo, tutti i giorni dal martedì alla domenica fino alle 22.30. Ci si potrà quindi fermare al tramonto per un aperitivo o per mangiare un boccone godendo del fresco degli alberi e della sera. L’ingresso dalle 19.30 in poi è aperto anche ai non possessori di biglietto annuale.