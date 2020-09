Da Colapesce a Dimartino, ai Cantieri Culturali torna anche quest'anno il Beat Full Festival

Il Beat Full Festival da otto edizioni, è il festival della musica dal vivo a Palermo. Un Beat Full extra, diverso e attento alle norme vigenti, con 400 posti a sedere distanziati, obbligo di mascherina, igienizzanti e distanziamenti per fila. Appuntamento il 25 e il 26 settembre ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Negli anni ha ospitato artisti del calibro di Salmo, Ghali, Alborosie, Clementino, Zen Circus, Fast Animals and Slow Kids, Marta sui Tubi e tantissimi altri. Quest’anno, viste le restrizioni e normative anti-covid, l’organizzazione formata da DB produzioni, GoMad Concerti, i Candelai, Palermo Suona in collaborazione con il Comune di Palermo, Forst in Sicilia e Cre.Zi.Plus, si è impegnata a confermare il festival anche in dimensioni ridotte a i Cantieri Culturali alla Zisa.

Venerdì 25 settembre si esibiranno Colapesce e Dimartino, cantautori di spicco del panorama musicale italiano, vincitori del premio Mei e Pimi 2020 come migliori artisti indipendenti dell’anno e in rotazione nelle radio con il progetto Colapescedimartino da cui è nato l’album “i Mortali” e i singoli estratti “Luna Araba” con Carmen Consoli e “Noia Mortale”. Apriranno il concerto Chino Mortero, che presenterà una preview del suo nuovo album “Mi presero di sabato”, e Salvat giovanissimo talento vincitore del contest di Palermo Suona.

Sabato 26 settembre una serata per tutta la città ad ingresso gratuito. Palermo Suona presenta 30 giovani talenti di Palermo che conquistano il palco del Beat Full festival. Dalle ore 17 Freestyle Contest presentato da Zio Al con Rabbo, Skietto, Disonesto, Vanprimorde, Marsilio, Dnk, Dev, l'eremita, A-tank, Hasma, Entropia, Silver, Kijo, Ryomerk, Donki, Gnazio. Dalle ore 18.30 contest brani inediti con Zen Kush, Fiato, Jelo, Young sosa, Ere Muzik, Ohdio, Nello Kawasaki. Dalle ore 22 i finalisti di Palermo Suona che ci hanno accompagnato con il loro talento durante il lockdown insieme ad altri 140 artisti: Allafineguglielmo, Francesca Teriaca, Kid Gamma, Pentothal, Robson De Almeida, Vivi, Vago.