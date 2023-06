La musica torna ai Cantieri: all'Averna Spazio Open l'undicesima edizione del Beat Full

Una miscellanea di emozioni e di suggestioni che solo la musica dal vivo e di qualità è in grado di offrire. Un grande palco al centro della città con sullo sfondo il castello della Zisa di Palermo a fare da scenografia, che ospiterà concerti di grandi artisti nazionali e internazionali e giovani promesse siciliane. Torna ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, all'interno di Averna Spazio Open (in via Paolo Gili 4) per l'undicesima edizione il Beat Full Festival con una nuova batteria di artisti che si esibiranno da giovedì 15 fino a sabato 17 giugno.

La kermesse patrocinata dal comune di Palermo è organizzata dall'Associazione Culturale “DB” in collaborazione con GoMad Concerti, I Candelai e Palermo Suona. A supportare la manifestazione culturale sono gli sponsor: Forst in Sicilia, Ceres, BoxTat2 e Skip. Collaborano alla sua realizzazione svariate realtà imprenditoriali, associazioni culturali, etichette discografiche indipendenti e studi di registrazione che grazie al festival promuovono i propri progetti culturali. Sin dal suo esordio, infatti, il Beat Full Festival si è prefissato di arricchire la proposta culturale della città portando a Palermo artisti del panorama italiano e internazionale e parallelamente promuovere le giovani realtà del territorio siciliano.

Il Festival con le sue dieci precedenti edizioni è diventato un riferimento nello scenario delle manifestazioni culturali dell’estate siciliana. Questa undicesima edizione si svilupperà in tre giorni a partire da giovedì 15 giugno, con l'ingresso alla manifestazione completamente gratuito. Il palco principale ospiterà i Punkreas, band iconica punk rock che da svariati decenni infiamma i palchi italiani, con loro anche i romani Malatesta analogic Tribe e gli artisti locali Eramo Nubi & Jackinthebox, Sasha Lattuca e Fuxxxis.

Venerdì 16 gli ospiti principali saranno i Nu Genea Live Band, la band napoletana protagonista di tutti i più grandi festival europei solcherà il palco del Beat Full Festival mescolando funk e ritmi mediterranei per una serata che si preannuncia indimenticabile. Con loro il Genovese FiloQ, i catanesi Cratere Centrale e gli artisti locali Curramore e Discoslice.

Infine, sabato 17, come da tradizione, il Popshock chiuderà il Beat full con un grande party, una festa senza limiti, un'esplosione di musica che coinvolgerà ben dieci dj che si alterneranno ininterrottamente dalle 18 sino alla chiusura, una vera e propria aPOPcalypse. Tutte e tre le giornate si concluderanno con i dj set ospitati nello Stage della Ceres, per concludere in bellezza con le selezioni musicali di Mistical Sound, Bangover Crew e Filip-One.

Inoltre alle date di giugno si aggiungono altre due date a settembre. Il Beat Full raddoppia e torna ad infiammare il pubblico l'1 e il 2 settembre, sono già stati annunciati i primi artisti, ad esibirsi ci saranno i Bnkr44 e i Fuera. "Anche in questa edizione non mancheranno le sorprese - dicono gli organizzatori - con tutte le gioie e le difficoltà che derivano dalla realizzazione di un sogno, un festival che riesca a durare per sempre grazie all'energia del suo pubblico e alla forza della musica".

Gli artisti dal 2013 al 2022

Salmo - Alborosie - Noisia - Junior Kelly - Dub FX - Ghali - Plaid - Atari Teenage Riot - Panda Dub - Cyberpunkers - Sud Sound System - Colapesce Dimartino - Dub Pistols - The Zen Circus - Subsonica - La Rappresentante Di Lista - Tre Allegri Ragazzi Morti - Frah Quintale - Clementino - Carl Brave - Noyz Narcos - Dimartino - Fast Animals And Slow Kids - Miss Keta - Margherita Vicario - LN Ripley - Le Luci Della Centrale Elettrica - Africa Unite - Psicologi - Marta Sui Tubi - Mezzosangue - Speranza - Nicolò Carnesi - Kaos One & Dj Craim - Barile & Gente De Borgata - Alessio Bondì - Edda - Big Mama - Manudigital - General Levy - Stokka & Mad Buddy - Swingrowers - Omosumo - Go Dratta - Rancore - Claver Gold - Johnny Marsiglia & Big Joe - Murubutu e La Kattiveria - Pop_X - Niagara - Shakalab - Simona Norato