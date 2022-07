Che finimondo ai Cantieri: per il Beat Full nel nuovo Averna Spazio Open arriva Myss Keta

Dopo i nomi di Margherita Vicario e BigMama per l’apertura del 31 agosto, la decima edizione del Beat Full Festival, che si terrà a Palermo dal 31 agosto al 3 settembre 2022 ai Cantieri Culturali alla Zisa nel nuovo Averna Spazio Open, annuncia Myss Keta: l’artista dal volto velato e icona pop sarà la protagonista assoluta di sabato 3 settembre.

A seguire, party e showcase di PopShock. Nei giorni scorsi, per il Beat Full Extra, che si terrà al Piccolo Parco Urbano di Bagheria, sono stati annunciati altri grandi nomi: Subsonica (11 agosto), La Rappresentante di Lista (12 agosto) e Carl Brave (8 settembre).

Beat Full Festival, evento storico organizzato da Db produzioni, GoMad Concerti, i Candelai e Palermo Suona, e appuntamento fisso dell’estate palermitana arrivato alla decima edizione, è da sempre sinonimo di qualità: ne ha sempre proposta tanta portando sul palco nomi come Salmo, Ghali, Alborosie, Dub Fx, ColapesceDimartino, Noyz Narcos, Clementino, The Zen Circus, Fast Animals and Slow Kids, Frah Quintale e tantissimi altri, con l’obiettivo di realizzare il sogno di un festival che duri in una città come Palermo.