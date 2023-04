Be Comedy Uk in Sicilia: la comicità di Davide Marini al Piccolo Parco Urbano di Bagheria

Altro appuntamento imperdibile per BeComedy Uk in Sicilia: il 15 luglio sarà la volta di Davide Marini e della sua comicità direttamente sul palco del Piccolo Parco Urbano di Bagheria, in via Serradifalco 25.

Quando gli hanno chiesto perché abbia iniziato a fare stand up, la sua prima risposta è stata: "Come è entrato a casa mia?". Davide Marini, classe 1988, sta ancora scontando 10 anni di sfighe per tutte le catene di Sant'Antonio che non ha mai continuato. È il classico comico che scopre di saper far ridere durante gli anni della scuola: fin dalle medie, infatti, i professori facevano la sua imitazione. Dopo essersi laureato in architettura, un giorno scopre l'esistenza dello stand up comedy, se ne innamora, ed inizia con lei una relazione tormentata, riassumibile con la frase: "Stiamo insieme ma lei non lo sa".

Nel 2015 inizia questa follia: frequenta l'Accademia del comico di Roma dove apprende le basi della comicità, ma è con il workshop di Saverio Raimondo che raggiunge l'illuminazione. Anche se la vera scuola è il palco. Così una volta rotto il ghiaccio (creato dal gelo delle sue battute), inizia ad esibirsi in vari locali di Roma, per poi spostarsi in tutta Italia.

Dopo aver frequentato il corso "Riascoltare la propria voce senza volersi seppellire di vergogna", nell'ottobre 2017 comincia a doppiare video di scimmie per divertimento, e scopre che la cosa fa ridere qualcuno, poi molti. Ora la sua home di youtube sembra lo zoo di Berlino. Vive ormai una doppia vita: dal vivo stand up comedian, sul web doppiatore di animali in romano. Una specie di Batman col microfono, ma con molti meno soldi.