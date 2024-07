Baucina festeggia 400 anni: tre giorni di musica, degustazioni e teatro

Una degustazione del Baucino, panino di street food a base di prodotti locali, lo spettacolo di cabaret di Toti e Totino e il concerto dei Malarazza. E ancora una serata con l’Orchestra sinfonica siciliana e uno spettacolo teatrale su base storica con le musiche della Giacomo Cuticchio ensemble. Sono numerose le iniziative che il Comune di Baucina realizzerà dal 6 all’8 luglio per celebrare i 400 anni della fondazione della città avvenuta l’8 luglio 1624.

Il programma

Si inizia sabato 6 luglio alle ore 21 con il concerto a ingresso gratuito dell’Orchestra sinfonica siciliana “Puccini/Rimiskij-Korsakov” diretto da Nicolò Umberto Foron. L’orchestra terrà il concerto, inserito nel suo cartellone estivo, in Piazza Fortunata.

Domenica 7 luglio le iniziative saranno numerose. Alle ore 20.00 la serata prenderà il via con lo Show cooking di preparazione del Baucino, piatto street food a base di prodotti tipici baucinesi, realizzato dagli chef Francesco Lelio e Giovanni Capizzi, recentemente vincitori del campionato italiano di street food di Rimini. La serata proseguirà con l’intrattenimento, con il cabaret di Toti & Totino e con la musica de “I Malarazza 100% Terrone”.

Lunedì 8 luglio, giorno del 400° anniversario della fondazione di Baucina, l’amministrazione celebrerà la ricorrenza con una seduta solenne del Consiglio comunale. La festa sarà sottolineata dal giro della banda “Acam Francesco Mauro” per le vie del paese. Poi alle 21.00 un gruppo di attori amatoriali locali porterà in scena “Baucina 1624, dal feudo al principato”, spettacolo storico in cui si ripercorrono le tappe principali della fondazione di Baucina. Lo spettacolo sarà accompagnato dalla musica della Giacomo Cuticchio ensemble. I costumi sono stati dati in prestito dal Teatro Massimo.

La festa per i 400 anni proseguirà con gli eventi estivi di natura sportiva, culturale e ricreativo di intrattenimento. Tra questi le date della terza edizione del festival della risata con gli spettacoli di cabaret di Giuseppe Castiglia (21 luglio), Ernestomaria Ponte (4 agosto), Cris Clun & Riccobono (11 agosto) e i Soldi Spicci (25 agosto). Quest’ultimi si esibiranno in occasione della settima edizione della Sagra del Grano/ Baucina street food fest.

“Il calendario delle iniziative – spiega il sindaco di Baucina Fortunato Basile - assume un significato rilevante. Con i festeggiamenti per i 400 anni dalla Fondazione di Baucina l’amministrazione intende rilanciare il senso di appartenenza e d’identità della comunità. Ogni iniziativa pur ricadente in diverse sfere culturali e d’intrattenimento vuole stimolare un sentimento rifondativo volto a creare una maggiore consapevolezza rispetto al ruolo fondamentale che i piccoli comuni ricoprono all’interno dell’area metropolitana”.