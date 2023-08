"Bashkë in art", la quinta edizione del festival delle arti a Piana degli Albanesi

L’associazione culturale Bashkë, in partnership con l’amministrazione comunale di Piana degli Albanesi, promuove il progetto Bashkë in Art, con l’obiettivo di sostenere e diffondere, attraverso interventi culturali innovativi e sostenibili, la cultura arbëreshë (candidata a patrimonio Unesco) oltre i confini locali. Bashkë in Art si propone di esaltare attraverso una molteplicità di eventi culturali la potenza storica, artistica e paesaggistica del territorio di Piana degli Albanesi, comune situato nella provincia di Palermo, in Sicilia, e noto per essere una delle comunità arbëreshe più importanti della regione, con una storia che risale al XV secolo.



Il progetto si svolgerà dal 20 al 30 Agosto 2023 (535esimo anniversario della Fondazione di Piana degli Albanesi) e avrà luogo lungo le vie del centro storico, in particolare nell’antico quartiere Sheshi. Il quartiere infatti vedrà nascere quattro murales nel tentativo di contribuire ad un rinnovato assetto visivo del centro storico, veicolando percorsi culturali che alimentino lo sviluppo economico e turistico del territorio. I quattro murales saranno realizzati da altrettanti artisti attivi da anni sul territorio nazionale: Andrea Buglisi, Igor Scalisi Palminteri, Crazyone (protagonisti del fortunato progetto di riqualificazione del quartiere Ballarò a Palermo) e il sardo Mauro Patta.

Tra le attività, l’intervento su pietra dell’artista Fausto Guillermo Tabora Garcia in collaborazione con lo scultore Simone Zanaglia ed il contributo di alcuni allievi del corso di scultura dell’Accademia di Belle Arti di Palermo; mostre su abiti tradizionali e paramenti sacri; convegni sulla promozione culturale del territorio e attività rivolte ai più piccoli. Bashkë in Art è un'occasione di incontro e condivisione tra artisti e pubblico, dove la diversità culturale è un prezioso strumento di sviluppo.