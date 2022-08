Sanremo rock, la band palermitana Cosmopòliti conquistano il palco dell'Ariston

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il sogno della band di amici che si sono musicalmente ritrovati dopo 20 anni, si sta a poco a poco avverando. I Cosmopòliti hanno ottenuto il biglietto per la finale al teatro Ariston di Sanremo, in Liguria, dopo essere arrivati finalisti alla manifestazione musicale Sanremo Rock. La band ha trionfato nella tappa siciliana con il loro nuovo singolo online "Falsi Dei", disponibile su Spotify. Adesso è tempo di prepararsi e volare al teatro Ariston, dove dal 5 al 9 settembre ci saranno le selezioni nazionali che porteranno alla finalissima del 10 settembre. I Cosmopòliti, quindi, non si riposeranno e passeranno l’intera estate a completare i brani del loro disco di prossima uscita in autunno. La band è composta da: Maurizio Sparacello, alla voce, Tiziano Zummo alla chitarra, Marcello Fai al basso, Francesco Mandalari alla chitarra, Mirko Messina alle tastiere e Daniele Nicosia alla batteria.