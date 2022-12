"I bambini aiutano i bambini e non solo", lo spettacolo di beneficenza di Fabris e Francis al Teatro Golden

Appuntamento da non perdere giorno 16 dicembre alle 21 al Teatro Golden, in via Terrasanta, per un grande evento, con concerto e spettacolo di beneficenza.



Musica, cabaret e solidarietà in favore del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale Civico di Palermo. Fabris e Francis presentano "I bambini aiutano i bambini e non solo".

Prevendita botteghino teatro Golden.