Balestrate, s'inaugura il presepe di Pasqua: nelle scene da padre Puglisi a Franca Viola per celebrare la pace

Un presepe di Pasqua per recuperare i valori della cristianità ed esaltare il significato della pace. Una mostra in cui si ripercorre la storia della Passione di Gesù in dieci scene realizzate a mano da artigiani del territorio. L’opera sarà inaugurata lunedì 18 marzo alle 18,30 a Balestrate nei locali di via Madonna del Ponte, 101.

Una rappresentazione originale e innovativa, con i dieci presepi che in un gioco di luci appaiono come sospesi nel vuoto e popolati da personaggi storici e contemporanei. Piccole opere d’arte che rimandano alla tradizione napoletana degli impagliati e raffigurano anche eroi e personaggi del nostro tempo. Il senso della giustizia dei giudici Falcone e Borsellino, l’onestà di Padre Pino Puglisi, il coraggio di Franca Viola, l’altruismo di Domenico Intravaia, ma anche la gioia e il messaggio di rinascita di Luigi Calgna e Sofia Scalia, in arte Me contro te, youtuber tanto amati dai bambini. Donne e uomini del nostro tempo celebri in tutto il mondo a cui si aggiungono figure di rilievo del territorio come quelle dei parroci che si sono susseguiti negli anni a Balestrate e con loro il rettore Filippo Evola, ex direttore di Casa Professa a Palermo.

"Il progetto - si legge in una nota - nasce dall’idea dell’insegnante Maddalena Cottone ed è stata realizzata con la collaborazione della cooperativa di comunità Terre delle Balestrate e della parrocchia Sant’Anna e in particolare con la supervisione di padre Francesco Giannola, con il patrocinio del Comune, dell’Istituto comprensivo Rettore Evola e il prezioso sostegno della società Lemon Sistemi. Tutto il territorio si è mobilitato per un progetto che nasce dall’esigenza di vivere con intensità la ricorrenza religiosa riflettendo sui valori della pace, dell’amore, della giustizia. Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni dalle 17 alle 20, mentre sabato e domenica i locali saranno aperti anche la mattina dalle 11 alle 13. Per prenotare fuori dagli orari contattare il 3331552350 o scrivere a info@terredellebalestrate.it".