Il Baglio Woodhouse apre le porte: alla scoperta del luogo costruito dall'inventore del Marsala

Per la prima volta il baglio Woodhouse apre le porte per una vista privata esclusiva. La struttura fu costruita dall'imprenditore inglese John Woodhouse, inventore del Marsala, che a Balestrate realizzò una succursale così come altre grandi compagnie inglesi come gli Ingham e i Florio. Il 30 giugno se ne parlerà di pomeriggio in un convegno a Balestrate all'Enoteca Galante. Il 1 luglio invece alle 11 si terrà la visita privata presso il baglio.