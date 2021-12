Bach tra passato e presente, nella Sala Lanza dell’Orto Botanico il concerto di Franco Vito Gaiezza

Penultimo concerto della trentesima stagione concertistica dell'associazione Kandinskij: stavolta sarà un programma intimamente e spasmodicamente dedicato a Bach. Domani (domenica 19 dicembre) alle 19 si ritorna nella Sala Lanza dell’Orto Botanico per ascoltare il pianista e organista Franco Vito Gaiezza che suonerà il pianoforte Bechstein di proprietà del Sistema museale di Ateneo, recentemente restaurato proprio dalla Kandinskij. Gaiezza si è già esibito con grande successo un paio di settimane fa, all’oratorio dell'Immacolatella; per questo suo ritorno, stavolta ha impaginato un concerto affascinante, giocato su rivisitazioni di musiche di Bach con l'utilizzo del sintetizzatore e del pianoforte preparato. Ospite del concerto, il giovane pianista Giovanni Vetrano con cui Gaiezza eseguirà un’originale versione a quattro mani del Preludio e Fuga in Sol magg. BWV 541. Introduce una breve presentazione di Paolo Springhetti, celebre organista e musicologo di Merano.

Conosciuto dal pubblico per le sue caleidoscopiche e sorprendenti performance musicali anche nella veste del suo alter-ego Anton Phibes (dal film L’abominevole Dr. Phibes), Vito Gaiezza è noto come scrittore e attore nei film di Ciprì e Maresco (è stato Vincent Cusumano nel “Ritorno di Cagliostro”) e di Salvo Cuccia (se stesso nel film “Fuori rotta”). Ospite delle principali rassegne e festival organistici europei. da alcuni anni vive a Ribera nell'Agrigentino, dove è un punto di riferimenti per i giovani musicisti.

La stagione è organizzata dall'associazione Kandinskij con il supporto del Ministero della Cultura, l’assessorato regionale al Turismo, il SiMuA, la Compagnia dell'Immacolata Concezione, il museo archeologico Salinas e CoopCulture.

Biglietto: € 10/5/2. Solo con green pass. Ticket online: www.coopculture.it Info Associazione Kandinskij - Tel. 3282150835 - 091.5076861

ULTIMO APPUNTAMENTO: Domenica 26 dicembre, sempre alle 19, si chiude la rassegna dell'associazione Kandinskij: all’Oratorio dell'Immacolatella concerto di Andrea Beatrix Lizarraga (violino) Daniela Lopez Quesada (clavicembalo), Martina Licari (soprano) Riccardo Palumbo (violoncello).

Johann Sebastian Bach tra passato, presente e futuro

(brani elaborati e trascritti)

musica introduttiva

Preludio in Do magg. e integrazione (dal WTK I BWV 846)

Giovanni Vetrano (pianoforte)

Presentazione

Fantasia cromatica e Fuga BWV 901

Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo BWV 992

Due Minuetti dal Libro di Anna Magdalena BWV Anh 114, 115

Sarabanda dalla Partita I in Sib magg. BWV 825

Preludio e Fuga in Sib min. BWV 867

Franco Vito Gaiezza (cembalo dinamico sinth, piano preparato, pianoforte)

Preludio e Fuga in Sol magg. BWV 541

vers. a 4 mani di F. X. Gleichauf

Giovanni Vetrano (piano 1)

Franco Vito Gaiezza (piano 2)

