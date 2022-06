Bacco summer business party allo Stand Florio

Bacco era un turista? Il tormentone che ha accompagnato la tre giorni tra turismo ed enogastronomia di fine marzo a Palermo, con un’appendice a Sambuca di Sicilia, ha forse una risposta. La soluzione verrà presentata nel corso di un incontro tutto da vivere, in programma martedì 28 giugno alle 19 allo Stand Florio Contemporary Hub in via Messina Marine, 40.

Una serata per festeggiare l’avvio della stagione estiva con un business party in una location affascinante sul mare, con gustose degustazioni, buona musica, qualche risata e in compagnia di tanta bella gente. Presenti, infatti, produttori di punta del Made in Sicily che proporranno assaggi di vini siciliani e prodotti tipici.

"Un appuntamento in nome di Bacco, ricco di significati e contenuti - spiega Toti Piscopo, amministratore della Logos srl comunicazione e immagine - per coniugare enogastronomia e turismo, che si conferma, anche nei momenti più difficili, il comparto economico trasversale più produttivo. A questo evento ne seguiranno altri propositivi per il grande appuntamento di settembre, che costituirà una grande scommessa, razionale e ragionata per tutto il settore".

Infatti questo innovativo Summer business party rappresenta un’ulteriore tappa di avvicinamento a Travelexpo Borsa globale dei Turismi, la cui 24esima edizione si svolgerà dal 23 al 25 settembre 2022 al CDS Hotel Città del Mare di Terrasini. Un’edizione dedicata sia all’outgoing che all’incoming con delle azioni inedite e mirate all’allungamento della stagionalità turistica, tra cui un workshop rivolto ai buyer esteri.