Sesta edizione di Babbo Natale in moto al centro Ubuntu

L'evento di Babbo Natale in moto è nato nell'anno 2018 è ancora oggi si protrae con Grande entusiasmo nel condividere una giornata di gioia e spensieratezza con i bambini del centro Ubuntu.

Anche quest'anno come gli anni precedenti l'evento si svolge riunendosi tutti in moto rigorosamente Vestiti da Babbo Natale eh con le nostre moto agghindate a tema, il giorno 23 dicembre alle ore 14 presso il piazzale Giotto. Di lì si effettuerà un circuito cittadino per raggiungere successivamente la sede del centro Ubuntu. Li ci aspetteranno oltre ai responsabili e i collaboratori del centro, i genitori e tutti i bambini. Nell'occasione ci sarà un'animazione dedicata per i bambini ci sarà da mangiare e da bere per tutti e soprattutto tanti regali per tutti i bambini è tutto ciò quel che si è raccolto per beneficenza che possano essere giocattoli oggetti utili per l'infanzia e vestiti. L'organizzatore dell'evento è il Presidente del Motoclub Asd Horus Palermo Careri Alessandro.

L'evento non è associato a nessun progetto ma allo scopo di rendere felici dei bambini che non sono fortunati come i nostri e fargli passare una giornata di festa piena di allegria e di gioia. Io come Presidente del motoclub ogni anno con grande gioia organizzo questo evento perché la forza l'amore è la pura contentezza di queste circostanze danno modo di capire ad ognuno di noi Quanta fortuna Noi abbiamo nel poterci permettere un tenore di vita diverso del loro. Ti riempie il cuore poter donare un pizzico di felicità a coloro che ne hanno sicuramente più bisogno.