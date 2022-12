Babbo Natale porta i doni in Bmw, giornata di solidarietà per i bimbi dell'istituto padre Messina

Sotto un giubbotto con protezioni, c'è un grande cuore, sensibilità e tanta generosità. Anche quest'anno i bmwisti palermitani, hanno voluto organizzare un momento di solidarietà per donare un sorriso. In sella alle loro moto, e in abito di Babbo Natale, più di 200 bmwisti gireranno per le strade di Palermo. La loro gioia e simpatia coloreranno il capoluogo, coinvolgendo anche altri motociclisti con ogni tipo di moto, ad unirsi in un momento solidale in favore dei bambini ospiti della “Casa Lavoro e Preghiera di Padre Messina" Molo di Sant’Erasmo. Sono piccoli gesti che nascono dal cuore, un pensiero per chi è meno fortunato.

Una raccolta fondi per le suore, 50 pacchi doni per i bambini dell'Istituto e uno spettacolo di bolle e magia con il mago Giba. Seguirà la benedizione dei caschi, brindisi e auguri.

Programma:

Sabato 24 dicembre “giro con i Babbi Natale motociclisti”

- Ore 9,30 appuntamento in viale Campania;

- ore 10,00 partenza per giro cittadino;

- ore 11,00 arrivo all’istituto “Casa lavoro e Preghiera di Padre Messina” al Molo di Sant’Erasmo e sistemazione delle moto nel piazzale della struttura posto in retroprospetto fronte mare;

- ore 11.30 Saluti del sindaco prof. Roberto Lagalla e dell’ass. Antonella Tirrito;

- ore 11.45 Spettacolo di magia con bolle di sapone del mago Giba e consegna dei 50 pacchi dono ai piccoli ospiti della struttura ;

- ore 12.30/12.45 Benedizione dei caschi e consegna salvadanaio con offerta raccolta alla Madre superiora;

- ore 13.15/13.30 brindisi e saluti.