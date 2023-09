B.Side e dj Silvio Randazzo al Dorian: si va indietro nel tempo con la musica anni '70

Un sabato sera fatto per cantare pop. Italiano e internazionale dagli anni Settanta a oggi. I B-Side suonano il 30 settembre nel baglio esterno del Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. Si potrà scegliere tra l’apericena a 25 euro con drink o il menù pizza. Dopo cena ingresso con consumazione obbligatoria. Alle 22 saliranno sul palco i B-Side capitanati da Benny Vassallo con il loro repertorio a tutto pop. Seguirà il dj set con le selezioni musicali di Silvio Randazzo che porterà le più note hit musicali. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.