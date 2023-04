Musica, arte e incontri a Palermo: una nuova stagione ricca di eventi nel polo culturale Averna Spazio Open

Ad Agosto 2022 a Palermo è stato inagurato Averna Spazio Open, un nuovo luogo di rinascita che raccoglie idee, sogni e progetti. Nato con un progetto di riqualificazione urbana, realizzato da Averna, dal Comune di Palermo e dall’ETS Cantieri Culturali alla Zisa, Averna Spazio Open restituisce alla Sicilia un luogo da tempo inutilizzato e lo trasforma in un polo creativo dedicato ai cittadini e al mondo intero.

Averna Spazio Open ha riaperto le porte il 20 Aprile, ospitando l’evento “Malafesta”, ideato e prodotto in collaborazione con Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina e con il supporto dell’agenzia Affari Pubblici e il community hub Cre.Zi. Plus. Un vero e proprio show musicale con dj set di Inghilleri e Carmelo Drato e dal live di Ntntn, con in mezzo lo spettacolo di double drumming del duo di batteristi Daniel Plentz e Julie Ant, l’esibizione della musicista siciliana Serena Ganci e lo show delle special guest Ditonellapiaga e La Niña.

Uno spazio per eventi ed iniziative per e della comunità

Come afferma Giuseppe Provinzano, Presidente di Comunità Cantieri Culturali Zisa (CCCZ), “Averna Spazio Open è un esempio lampante di come un luogo pubblico possa essere oggetto di una riqualificazione di altissimo livello, grazie a una collaborazione tra ente pubblico, operatori culturali e sponsorship di alto profilo che potrebbero diventare un modello per altri spazi cittadini. Dopo l’inaugurazione dello scorso agosto, siamo pronti per la prima vera stagione. Accoglieremo e coprodurremo tante iniziative affinché più che un contenitore sia produttore di contenuti, uno spazio fisico e mentale e di comunità che mancava a Palermo”.

Dopo essere stato abbandonato per anni, l’ex Spazio Incolto si è trasformato in una vera e propria piazza giardino, con un’area relax che può ospitare un palco per eventi e concerti. All’interno della location, oltre a un anfiteatro e a un bar all’aperto, ci sono tavoli e sedie a disposizione per chi vuole fermarsi a studiare e lavorare.

In meno di un anno Palermo ha un nuovo luogo di incontro e socialità, pronto a ospitare un ricco calendario di eventi per tutto il 2023.