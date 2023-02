L'autore tv Giancarlo Bozzo ideatore di Zelig a Palermo per "Zelig open mic in tour"

Zelig Open Mic è lieta di annunciare l’unica tappa del suo tour nel sud Italia. Dopo Torino, Napoli, Bari , il tour di Zelig sbarca a Palermo. Dodici giovani comici si sfideranno in una competizione di grande divertimento. Una serie di sketch e monologhi inediti e innovativi coinvolgeranno il pubblico nel corso della prima semifinale il 22 febbraio presso il teatro Sant’Eugenio in Piazza Europa 39/40 a Palermo, per concludersi con la serata finale ad Aprile. Tra gli stand up comedian in gara, anche i ragazzi del laboratorio della risata Comic 90100.

Per ogni serata, organizzata in collaborazione di Tramp Management, il pubblico sarà protagonista e decisivo: sarà il suo contributo a far approdare in finale i 5 migliori comici di questa edizione 2023. Conduttori delle serate saranno Giancarlo Bozzo, direttore artistico di Zelig e Giovanna Donini, autrice Zelig. Il concept di Zelig Open Mic è far interagire il più possibile il pubblico con coloro che sono in gara.

E’ il pubblico che decreterà chi ha il talento per potere calcare i principali palcoscenici nazionali della stand up comedy e chi potrà fare della propria passione un vero mestiere. Zelig Open Mic sarà interazione, gioco e divertimento da condividere insieme alle persone più care. Tre serate di pura competizione e ore di sane risate assicurate.