Scopri qual è l’auto perfetta per te

Il 2021 è stato trascinato dalle profonde e controverse discussioni sul tema delle auto elettriche. Infatti, in Sicilia ma anche nel resto d’Italia, si sono creati dei veri e propri schieramenti tra: i sostenitori, focalizzati sul futuro, sul basso costo di ricarica e il ridotto impatto ambientale; gli oppositori, che conversano maggiormente sulle scarse prestazioni, sul tema degli incentivi e sulle ancora carenti infrastrutture presenti sul territorio nazionale, prediligendo ancora i vecchi motori (diesel, benzina, ibrido).

Infatti, da alcune analisi delle conversazioni, le persone sembrano essere molto interessate al tema elettrico (38% delle conversazioni su tema automotive) che viene seguito rispettivamente dalle auto a benzina (22%) e dall’ibrido (16%). Inoltre, sono state effettuate analisi rispetto al sentiment, ovvero l’emozione espressa dagli utenti su uno specifico tema, ed è emerso che l’ibrido rappresenta la tipologia di motore che colpisce più in positivo gli italiani (58% positivo) mentre l’elettrico solo il 34%, seguito da Diesel (30%) e Benzina (29%).

Date queste premesse, la domanda sorge spontanea: quale auto conviene acquistare oggi?

Qual è quella che si adatta di più alle tue esigenze? Partecipa all’evento esclusivo per i lettori Citynews “Qual è l’auto che fa per te?” e compila il configuratore online disponibile solo per pochi giorni!



Clicca qui e in un minuto saprai qual è la tua macchina ideale e potrai ricevere la consulenza degli esperti di Auto System.

Qual è l’auto che fa per te?