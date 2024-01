L'ateneo musicale come The cavern club di Liverpool: il live dei The Fab Experience

Atmosfere Beatlesiane, ritornano sul palco dall'Ateneo Musicale di via Alessio Narbone 15, con la Tribute Band "The Fab Experience" che riprende i più grandi classici e iconici brani dei Beatles, in una chiave diversa, conformi quanto più possibile agli arrangiamenti originali dei brani, ma cantati ed interpretati in una chiave sicuramente alternativa, dalla voce potente e aggressiva, di Francesco Matranga, performer e frontman del gruppo, che col suo carisma "Rock", da una spinta in più a ogni singolo brano.

Si confermano gli altri storici componenti del gruppo: i fondatori: Marco Zancla alla chitarra e Alberto Sorce alla batteria, seguiti da Giuseppe Magro alla chitarra, Roberto Biondo al basso e Mirko Messina alle tastiere. Anche questa volta, sarà un'esperienza da non perdere, tra le note dei Beatles. Si consiglia la prenotazione per l'apericena al costo di € 16,00. Ingresso libero dalle 21:30 con consumazione cocktail. Start concerto ore 21:30 / 22:00.