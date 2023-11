L'Ateneo musicale si tinge di rock, gli "Ora d'aria" (Litfiba tribute band) in concerto

Il rock degli "Ora d'Aria" torna, più forte che mai, sul palco dell'Ateneo musicale di via Alessio Narbone, 15, sabato 18 novembre. Dopo i ripetuti Sold out per i locali di Palermo, torneranno a calcare il palco dell'Ateneo musicale, facendo ballare e saltare tutti al ritmo del Rock più vero, facendo vibrare tutte le corde dell'anima Rock di tutti gli appassionati, e non solo, della musica dei Litfiba e di Piero Pelù.

La Tribute Band Palermitana dei Litfiba, capitanata dal frontman Alfonso Terrana, si esibirà con la formazione ormai consolidata e rodata di: Claudio Eracleo alla chitarra, Corrado Tiralongo al basso, Saro Carollo alla batteria e Mirko Messina alla tastiera e voce. Prenotazione obbligatoria per l'apericena, al costo di € 16 con inizio ore 20. Dopo l'apericena, ingresso libero. Start concerto ore 22.